Шмыгаль предложил провести саммит Люблинского треугольника на уровне премьеров

09.09.2021 16:50

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с инициативой провести в ближайшее время саммит Люблинского треугольника на уровне глав правительств Украины, Польши и Литвы.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в рамках XXX Экономического форума в польском Карпаче, передает корреспондент Укринформа.

"Новые качественные формы сотрудничества приобретает Люблинский треугольник. Я предложил провести в ближайшее время встречу глав правительств стран Люблинского треугольника, чтобы вывести наше трехстороннее сотрудничество на новый уровень", – заявил Шмыгаль.

Он также отметил о желании Украины стать "неотъемлемой частью Триморья", которая сегодня объединяет только страны ЕС.

"Страны-члены инициативы уже неоднократно подчеркивали перспективы такого сотрудничества. Я считаю, что этот формат поможет сблизить наши экономики и улучшить наши отношения", – подчеркнул Шмыгаль.

Он поблагодарил Моравецкого за активную поддержку Польшей "Крымской платформы", в частности участие в августовском саммите президента Польши Анджея Дуды.

Глава украинского правительства также поблагодарил Моравецкого за неизменную поддержку Польшей территориальной целостности Украины, решительную позицию Варшавы в вопросе агрессивных действий России, в частности продолжения санкций против РФ и поддержки евроинтеграции Украины.

Как сообщалось, 28 июля 2020 года в ходе первой встречи в рамках «Люблинского треугольника» министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы подписали Совместную декларацию об учреждении нового регионального альянса на признание многовековых исторических и культурных связей между тремя народами.

6-7 июля 2021 года во время третьей встречи «Треугольника» в рамках Конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе лидеры Украины, Польши и Литвы подписали три основных документа: Дорожную карту сотрудничества, План совместных действий по противодействию дезинформации и Декларацию о совместном европейском наследии и общих ценностях.

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В апреле этого года была также учреждена деятельность молодежного «Люблинского треугольника».

Совокупная площадь стран «Люблинского треугольника» – почти 1 млн кв. км. Население – более 80 млн. Трехсторонняя торговля уже сегодня достигает 8 млрд долл. США. Треугольник имеет общее военное подразделение – ЛитПолУкрбриг. Сейчас бригада объединяет более 3,5 тыс. военнослужащих Литвы, Польши и Украины.

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Среди приоритетов деятельности формата – усиление региона, укрепление безопасности, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие экономического сотрудничества, совместное противодействие гибридным угрозам.

По материалам: Укринформ