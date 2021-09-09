Потасовка в Раде: Арахамия предлагает отстранить Тищенко и Лероса на пять заседаний

Потасовка в Раде: Арахамия предлагает отстранить Тищенко и Лероса на пять заседаний

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09.09.2021 14:27

Укринформ

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что парламент должен применить санкцию в виде лишения права на посещение пяти пленарных заседаний ВР против народных депутатов Николая Тищенко (фракция "Слуга народа") и Гео Лероса (внефракционный), которые устроили потасовку в сессионном зале в четверг.

Об этом Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Укринформа.

"Всегда в конфликте виноваты обе стороны. Поэтому мне кажется, что надо убрать обоих (отстранить от участия в пяти пленарных заседаниях – ред.), чтобы они немножко подумали", – сказал он.

По его словам, депутаты уже обратились к председателю ВР Дмитрию Разумкову, чтобы он направил соответствующее представление в Регламентный комитет.

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Арахамия прогнозирует, что комитет примет решение по этому вопросу на следующей неделе и передаст его в сессионный зал. На пленарной неделе с 21 по 24 сентября Верховная Рада сможет проголосовать за отстранение обоих депутатов от пяти пленарных заседаний.

Арахамия отметил, что будет поддерживать такое решение и агитировать других коллег голосовать.

"Если мы сейчас не создадим некий механизм превенции таких событий, они будут через день … И будут все драться в этом парламенте. Надо что-то делать. У нас только один сейчас, к сожалению, инструмент, каким образом можно наказать депутата за то , что он как-то себя ведет в Верховной Раде. Поэтому мы попробуем это сделать. Это превенция для всех остальных. Если все остальные увидят, что это работает, тогда они просто не будут этого делать", – сказал политик.

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В свою очередь Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента проанализирует инцидент с внефракционным депутатом Гео Леросом и заместителем главы фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, которые спровоцировали потасовку в сессионном зале.

Об этом председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Комитета ВР Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павел Фролов сообщил журналистам в кулуарах Рады, передает корреспондент Укринформа.

"Регламент предусматривает, что народного депутата можно отстранить до пяти пленарных заседаний за оскорбительные слова. Кроме того, к депутату также есть требование соблюдать нормы морали, уважать коллег, граждан. Мы (Регламентный комитет ВР – ред.), конечно, проанализируем детально, что сказал господин Лерос. А то, что все видели, Тищенко не имел такого права. Я не могу сказать, кто виноват. Это решит комитет", – сказал Фролов.

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Как сообщал Укринформ, в сессионном зале парламента во время пленарного заседания произошла потасовка между внефракционным депутатом Гео Леросом и заместителем председателя фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко.

В Раде произошла потасовка между Тищенко и Леросом / Фото: Павел Багмут, Укринформ

Председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Комитета ВР Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павел Фролов сообщил журналистам в кулуарах Рады, что комитет проанализирует инцидент с внефракционным депутатом Гео Леросом и заместителем председателя фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, которые спровоцировали потасовку в сессионном зале.

По материалам: Укринформ