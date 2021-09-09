Послы ЕС одобрили продление санкций против РФ за агрессию в Крыму и на востоке Украины

Послы ЕС одобрили продление санкций против РФ за агрессию в Крыму и на востоке Украины

08.09.2021 20:32

Укринформ

Совет постоянных представителей стран-членов ЕС на уровне послов (Coreper) в среду поддержал решение о продлении пакета санкций за действия, подрывающие суверенитет и независимость Украины, на следующие полгода.

Это корреспонденту Укринформа подтвердил Европейское дипломатический источник в Брюсселе.

«Coreper дал зеленый свет для внешнеполитических пунктов повестки дня. Тот, что касается Украины, все еще должен быть принят Советом ЕС по письменной процедуре до того, как будет обнародован в Официальном журнале ЕС. Только после этого будет возможно более подробно говорить о его содержании », – отметил источник.

Украина приветствует решение Комитета постоянных представителей ЕС по продлению санкций в отношении 177 физических и 48 юридических лиц, подрывающих суверенитет нашего государства.

"Приветствуем решение Комитета постоянных представителей ЕС продлить на следующие 6 месяцев, до 15.03.2022, срок действия персональных санкций ЕС в отношении 177 физических и 48 юридических лиц в связи с их действиями, которые подрывают/угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" , – написала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Твиттере.

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По ее словам действие санкций ЕС должно продолжаться до момента полной деоккупации территории Украины, незаконно оккупированной Российской Федерацией. Украина будет работать вместе с ЕС над расширением сферы применения санкций, в частности лиц, ответственных за нарушения прав человека, включая незаконные аресты 3 и 4 сентября этого года в Крыму.

Как сообщал Укринформ, Европейский Союз применил ограничительные меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, 17 марта 2014 года, после начала агрессии Российской Федерации против Украины.

С тех пор Совет ЕС каждые полгода продлевает действие пакета санкций. Последний раз такое решение было принято 12 марта 2021 года, когда действие санкций было продлено до 15 сентября 2021 года. Такие ограничительные меры предусматривают ограничения на путешествия, замораживание активов и запрет на предоставление фондов или других экономических ресурсов лицам и учреждениям, которые включены в санкционный список. Упомянутые санкции распространяются на 177 человек и 48 учреждений.

Кроме этого, ограничительные меры, применяемые ЕС в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции против отдельных секторов экономики РФ, которые продлены на шесть месяцев, до 31 января 2022 года. А также ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действие которых ограничивается территорией Крыма и Севастополя, и которые были продлены на год, до 23 июня 2022 года.

По материалам: Укринформ