Венедиктова встретилась с генпрокурором Нидерландов и завтра посетит суд по делу MH17

Венедиктова встретилась с генпрокурором Нидерландов и завтра посетит суд по делу MH17

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08.09.2021 20:55

Укринформ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время рабочего визита в Нидерланды встретилась с генпрокурором этой страны Тео Хофстее и его заместителем и руководителем совместной следственной группы (JIT) по делу по факту сбивания самолета рейса МН17 Дигной ван Бутцелар.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Как отмечается, стороны обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между ведомствами и дальнейшее взаимодействие в деле МН17. В соответствии с Соглашением о создании совместной следственной группы лидером JIT определено Королевство Нидерланды, которое координирует действия ее национальных частей. А в начале сентября 2021 года в состав совместной следственной группы внесены изменения – состав украинской части JIT возглавила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Мы очень ценим наше сотрудничество во имя справедливости», – отметила она.

Генпрокурор подчеркнула, что судебные процессы относительно преступлений, совершенных в Украине в условиях вооруженного конфликта, – чрезвычайно важны.

«Мы внимательно следим за ходом слушаний по делу трагического рейса МН17. Также с нетерпением ожидаем решения Международного уголовного суда о начале полноценного расследования военных преступлений на Донбассе и в Крыму. Кроме этого, для нас большую роль играют также решения национальных судов других государств относительно наемников, которые воевали на Востоке Украины, и квалификация их действий как террористических. Только в эти дни в Чехии были вынесены важные приговоры относительно лишения свободы ее граждан за участие в боевых действиях. Расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности для нас чрезвычайно важный вызов. Несмотря на отсутствие доступа к территории их совершения, мы двигаемся и на национальном, и на международном уровне», – заявила Венедиктова.

В свою очередь, представители нидерландской стороны также отметили чрезвычайную международную важность расследования сбитого малайзийского самолета и поблагодарили украинских правоохранителей за плодотворное сотрудничество.

На этой неделе в комплексе юстиции «Схипхол» начался очередной блок слушаний по делу МН17 – в окружном суде Гааги слово есть у родственников погибших. Ирина Венедиктова посетит судебное заседание в четверг.

Как сообщал Укринформ, в Нидерландах, в судебном комплексе «Схипхол», 6 сентября возобновились слушания по делу MH17. Суд предоставил слово родственникам погибших. В общем слово будут иметь более 90 родственников погибших в катастрофе MH17 – из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. Сейчас общая следственная группа ищет фото, видео и документы в Курске, откуда был отправлен «Бук».

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все – граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

По материалам: Укринформ