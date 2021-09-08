На Банковой подвели первые итоги визита Зеленского в США

На Банковой подвели первые итоги визита Зеленского в США

08.09.2021 19:39

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристиной Квин и другими представителями Посольства США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

"Участники встречи подвели первые итоги визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты в вопросах безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

В частности, Машовец отметил положительные результаты этого визита учитывая подписание контрактов высокого уровня и ряда других важных двусторонних документов в сферах стратегического оборонного партнерства, исследований, разработок и испытаний, совместных космических проектов и установку линии защищенной связи.

Особое внимание заместитель руководителя ОП уделил подготовке визитов американских чиновников, о которых было договорено в Вашингтоне, и необходимости выработки и согласования практических мер по реализации достигнутых договоренностей.

Стороны обсудили дальнейшие совместные усилия, направленные на имплементацию оборонных реформ, развитие сектора безопасности и обороны Украины, содействие США в приближении Украины к членству в НАТО, усиление ее системы кибербезопасности и привлечение украинских специалистов по этому вопросу в многосторонние форматы сотрудничества.

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Машовец поблагодарил американскую сторону за стратегическую поддержку в сфере безопасности, предоставление помощи Вооруженным силам Украины и совещательную помощь, которая способствует развитию законодательной базы и усилению обороноспособности государства.

Со своей стороны Кристина Квин заверила в неизменной поддержке Украины относительно гарантий безопасности и готовности и далее углублять двустороннее сотрудничество, которое было политически закреплено во время визита Президента Украины в США.

Как сообщал Укрниформ, Президент Владимир Зеленский находился в США с многодневным рабочим визитом с 31 августа. По результатам переговоров с Президентом США Джозефом Байденом 1 сентября в Белом доме Офис Президента опубликовал совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран.

Кулеба назвал визит Зеленского в Вашингтон и его разговор с Байденом классическим примером выигрыша для обеих сторон.

Президент Владимир Зеленский планирует совершить поездку в Нью-Йорк (США) во время общих прений и заседания высокого уровня на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

Фото: www.president.gov.ua

По материалам: Укринформ