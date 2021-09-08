Госизмена Януковича: Верховный Суд отложил рассмотрение кассации
Госизмена Януковича: Верховный Суд отложил рассмотрение кассации
08.09.2021 12:11
Укринформ
Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на решения судов двух инстанций по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на 20 сентября.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
"(Судебный процесс – ред.) перенесли на 20 число (сентября – ред.)", – проинформировал Сердюк.
По его словам, на заседании, которое проходило во вторник, стороны процесса начали рассматривать вопрос участия в рассмотрении этого дела в ВС государственного адвоката Юрия Рябовола, и на следующем заседании рассмотрение этого вопроса будет продолжено.
Он уточнил, что адвокаты экс-президента также подали заявление в суд от экс-президента, в котором отмечалось, что Янукович сам подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции по делу о госизмене, а именно – Оболонского райсуда Киева.
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Сердюк отметил, что, по мнению заявителя, в связи с подачей такой апелляционной жалобы сейчас необходимо это дело передавать в Киевский апелляционный суд (рассмотрение первой апелляционной жалобы по этому делу проходило в Киевском апелляционном суде по заявлениям защитников Януковича – ред.).
Также в суд от адвокатов экс-президента был подан ответ Минюста РФ о том, что фактически все готово к началу видеоконференции с Януковичем по типу того, как это уже было сделано Святошинским районным судом города Киева в 2016 году (Янукович тогда давал показания в режиме видеоконференции , которая велась из зала Ростовского областного суда в РФ – ред.).
По словам адвоката, суд приобщил к материалам дела это заявление Януковича о необходимости передачи дела в Киевский апелляционный суд и ответ от Минюста РФ. Рассмотрение этих документов планируется на следующем заседании.
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Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.
В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.
Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.
Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.
Защита Януковича подала апелляцию на приговор по делу о госизмене.
2 октября прошлого года Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене.
По материалам: Укринформ