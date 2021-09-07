Зеленский ввел в действие решение СНБО о внесении изменений в персональные санкции

Зеленский ввел в действие решение СНБО о внесении изменений в персональные санкции

07.09.2021 22:35

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Соответствующий указ №457/2021 опубликован на сайте Главы государства, сообщает Укринформ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – отмечается в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

В приложении к указу отмечается, что санкции, введенные на 3 года, направлены на кадрового военного Вооруженных сил РФ, с марта до ноября 2015 года – советника командира батальона 2-й МСБ 7-й ОМСБр, подполковника, который принимал участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики Ивана Кузнецова, гражданина РФ, 1975 г. р.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 24 июня ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 июня, которым введены санкции против трех физических лиц и 55 юридических лиц из России, Крыма и ОРДЛО.

По материалам: Укринформ