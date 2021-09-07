Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

07.09.2021 20:23

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как передает Укринформ, соответствующий указ №458/2021 опубликован на сайте Официального представительства Президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", – говорится в документе.

В приложении к указу отмечается, что санкции вводятся в отношении Калининой Ольги Николаевны сроком на три года.

Как сообщал Укринформ, 20 августа СНБО ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц.

В частности, были введены ограничительные меры в отношении народного депутата Украины Андрея Деркача и других лиц, подпавших под санкции США.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, введен полный пакет санкций против Игоря Гужвы и аффилированных с ним компаний, а также против Галины Солнцевой и Любови Лукашиной, которые занимаются противоправной деятельностью на территории Украины. Также применены санкции против Аллы Бондаренко, Анатолия и Ольги Шарий.

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Дополнительно были введены санкции против одного из главарей незаконной группировки на временно оккупированной территории Донецкой области Дениса Пушилина, который регистрирует медийные ресурсы на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

20 августа Зеленский указом №376/2021 ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических лиц Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любови Лукашиной, а также против ООО "Ласмак", "Маджери" и "Смарт медиасеть".

Другим указом №375/2021 глава государства ввел в действие решение относительно санкций против Аллы Бондаренко, Анатолия Шария, Ольги Шарий, а также против ООО ''Информационное агентство "Шарий.нет".

По материалам: Укринформ