Украина стремится к соглашению о безвизе и зоне свободной торговли с США – Кулеба
Украина стремится к соглашению о безвизе и зоне свободной торговли с США – Кулеба
07.09.2021 02:24
Укринформ
Украина на переговорах с американскими партнерами продвигает идею заключения соглашений о безвизовом режиме и зоне свободной торговли с США.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова на ICTV», сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза… У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам, – это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику, и мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польша, потом тратить их на оборону», – сказал Кулеба.
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Как сообщал Укринформ, сенаторы США от республиканской партии во время брифинга в Киеве выступили с поддержкой заключения договора о зоне свободной торговли с Украиной.
По материалам: Укринформ