Рада может 9 сентября принять обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО

Рада может 9 сентября принять обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО

06.09.2021 21:36

Укринформ

Парламент может провести внеочередное пленарное заседание для рассмотрения проекта постановления № 5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)" в четверг, 9 сентября.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил во время брифинга, передает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что состоится (внеочередное заседание – ред.), если спикер назначит. Это была инициатива господина Гончаренко (народный депутат от фракции "Европейская солидарность" в ВР Алексей Гончаренко – ред.). Планировался визит Президента в США. Мы не понимали, какие там могут быть результаты, поэтому я лично попросил его перенести заседание на следующий сезон. Новый сезон наступил, поэтому я не вижу причин не провести его", – сказал Арахамия.

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Как сообщалось, в июне народные депутаты решили перенести внеочередное заседание, на котором планировалось рассмотрение проекта постановления № 5380 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA)", на осень из-за визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

С 31 августа по 5 сентября продолжался визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.1 сентября он провел встречу с президентом США Джо Байденом. В целом итогом работы украинской делегации в Соединенных Штатах стало предоставление Украине: 60 млн долл. на закупку американской военной техники для украинской армии; 45 млн долл. гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской областей; 12,8 млн долл. на борьбу с COVID-19; 463 млн долл. на защиту демократии, прав человека и развитие реформ.

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Шестая парламентская сессия девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а завершится 21 января 2022 года.

По материалам: Укринформ