ДТП с Трухиным: Разумков удивлен молчанием депутата

06.09.2021 21:56

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков удивлен поведением народного депутата Александра Трухина (фракция партии "Слуга народа"), который до сих пор не предоставил никаких комментариев относительно ДТП, произошедшего 23 августа.

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "Україна 24", сообщает корреспондент Укринформа.

По словам спикера, после аварии он не видел Трухина.

"Для меня странно такое поведение. Сегодня средств донесения информации более чем достаточно, и наиболее правильным вариантом событий (было бы) – это выйти и сказать, какова ситуация. Это бы сняло многие вопросы для него в первую очередь. Сегодня это уже большой вопрос, который негативно влияет в том числе и на парламент, на всех", – подчеркнул Разумков.

В то же время, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия призывает граждан делать выводы о вероятном участии народного депутата от "СН" Александра Трухина в ДТП после проведения расследования.

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"Нам известно то, что мы читаем в новостях. Что касается его возможного участия. Есть свидетели, которые говорят, что он был, другие говорят, что не был, учитывая такие показания, дело было передано из МВД (Министерство внутренних дел – ред. ) в ГБР (Государственного бюро расследований – ред.). ГБР сейчас ищет всех свидетелей. Они запросили камеры, видеорегистраторы, анализы ДНК. Когда будут все экспертизы, тогда мы вместе сможем увидеть, что случилось. Сейчас любая наша реакция может быть воспринята , как попытка защищать господина Трухина или попытка наоборот нападать, или оказывать какое-либо давление на следствие. Мы принципиально не хотим влиять на следственный процесс. Пусть это будет полностью объективное расследование. Пусть делают все экспертизы, потом мы с вами как гражданское общество будем определяться со случившемся. Такая позиция, мне кажется, более взвешенной ", – заявил он во время брифинга в понедельник.

Кроме этого, Арахамия сообщил, что Трухин не комментирует ситуацию, поскольку имеет дела, "связанные с семьей".

Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Трухин 23 августа, вероятно, устроил дорожно-транспортного происшествие на Бориспольской трассе при въезде в Киев. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лышень.

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Через несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого происшествия следователем Государственного бюро расследований.

По материалам: Укринформ