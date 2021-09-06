В POLITDATA за август зарегистрировались 17 партий – НАПК

В POLITDATA за август зарегистрировались 17 партий – НАПК

04.09.2021 08:49

Укринформ

В реестре отчетов политических партий POLITDATA за август зарегистрировались 17 партий, в том числе парламентская "Слуга народа".

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщает Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции.

"За август в реестре отчетов политических партий POLITDATA зарегистрировались 17 партий и 1014 их региональных ячеек", – говорится в сообщении.

С начала работы POLITDATA в нем зарегистрировались 110 партий и 3014 их региональных ячеек.

По информации НАПК, в течение августа в реестре зарегистрировались партии: «Общественное движение Николая Томенко «Родная страна»; «Украинская галицкая партия»; «Слуга народа»; «Патриотическая партия Украины (ППУ)"; «Важен каждый»; «Гражданский союз»; «Трибунал»; «Родное Закарпатье»; «Единая громада»; «Социальная реконструкция»; «Демократическая партия венгров Украины»; «Украинская республиканская партия»; «Республиканская христианская партия»; «Социал-демократическая партия Украины»; «Платформа справедливости»; «Успешное будущее»; «Настоящая Украина».

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На сегодняшний день в POLITDATA уже зарегистрировались все партии, представленные в Верховной Раде.

Как сообщал Укринформ, 11 мая этого года НАПК ввело реестр POLITDATA в промышленную эксплуатацию. В тестовом режиме портал POLITDATA работал с 16 июля 2020 года.

По материалам: Укринформ