ЦИК утвердила бюджет промежуточных выборов в Раду в двух округах

ЦИК утвердила бюджет промежуточных выборов в Раду в двух округах

04.09.2021 07:54

Укринформ

Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств, необходимых для подготовки и проведения выборов народных депутатов в одномандатных округах №184 и №197, назначенных на 31 октября.

Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении агентства.

"Комиссия утвердила объем средств Государственного бюджета Украины по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины", необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), назначенных на 31 октября 2021 года, на общую сумму 25 млн 545 тыс. 453 грн", – указывается в сообщении.

Отмечается, что ЦИК также утвердила Смету расходов на подготовку и проведение промежуточных выборов народных депутатов в ОИО №184 и №197 на общую сумму 2 млн 400 тыс. 774 грн.

Как уточняется, из них почти 2 млн предусмотрено на изготовление и доставку избирательных бюллетеней, бланков протоколов.

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Кроме того, Комиссия утвердила распределение субвенции местным бюджетам на подготовку и проведение внеочередных местных выборов 31 октября 2021 года в десяти регионах на сумму 40 млн 482 тыс. 800 грн. А также – на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения этих выборов на сумму 150 тыс. грн.

Как сообщал Укринформ, ЦИК назначила на воскресенье, 31 октября, промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 и №197.

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Решение принято в связи с тем, что ранее избранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку Игор Колыхаев (184-й округ) избран городским головой Херсона, а Александр Скичко (197-й округ) назначен председателем Черкасской ОГА.

По материалам: Укринформ