Зеленский встретился с гендиректором Apple Тимом Куком

02.09.2021 23:07

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Об этом глава государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

"Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", — написал Зеленский.

Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. 🇺🇦 також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

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По информации пресс-службы главы государства, Зеленский рассказал Куку о достижениях Украины в ІТ-сфере и выразил заинтересованность в дальнейшем расширении присутствия Apple в Украине, в частности благодаря командам онлайн-поддержки, модераторов Apple Music и AppStore, а также сервиса обслуживания устройств.

Президент и его команда представили гендиректору Apple проект "Дія City".

Также говорилось о проекте переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и возможность сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.

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"Кроме того, во время встречи обсудили возможность сотрудничества в направлении образования в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, а также обеспечение компьютерной техникой школ и учителей – на поддержку тех программ, которые уже реализуются в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра, который был построен в Дании. Речь шла и о локализации продуктов Apple и украинизации персонального помощника Siri.

"Надеюсь, что динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple в Украине и Apple с Украиной", – заявил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. Накануне, 1 сентября, в Белом доме состоялась их встреча.

2 сентября глава Украинского государства находится в Калифорнии.

Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

По материалам: Укринформ