Украине необходимо сотрудничать с Конгрессом для противодействия Nord Stream-2 – экспосол США

02.09.2021 19:57

Укринформ

Україні варто співпрацювати зі своїми друзями в Конгресі задля впровадження санкцій проти "Північного потоку-2" в майбутньому.

Украине необходимо сотрудничать со своими друзьями в Конгрессе для введения санкций против "Северного потока-2" в будущем.

Об этом сказал посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности "Встреча в Белом Доме: результаты и перспективы", передает корреспондент Укринформа.

"Думаю, Украине необходимо в дальнейшем сотрудничать со своими друзьями в Конгрессе, чтобы видеть, хотят ли они и в дальнейшем накладывать санкции против" Северного потока-2", – отметил дипломат.

Он оценил решение администрации Джозефа Байдена снять санкции против компании, ответственной за строительство "Северного потока-2", и ее руководителя как стратегическую ошибку и катастрофу для США и Европы.

Экс-посол заметил, что встреча с главой Белого дома 1 сентября была важной для Президента Украины Владимира Зеленского с учетом этого решения.

"Ему нужно было убедиться в поддержке США. Ему нужен был четкий мессидж Москве, что Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной на фоне возможной эскалации кремлевской агрессии. Он это получил", – подчеркнул Хербст.

Читайте также: Украина знает, какие шаги нужны для вступления в НАТО – Белый дом

Дипломат в целом оценил встречу двух лидеров как успех и назвал закрепление позиции по проекту "Северного потока-2" в совместном заявлении положительным фактором.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом по приглашению Президента Джозефа Байдена.

В совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки предполагается, что США могут ввести санкции против "Северного потока-2" в случае его запуска и возникновения опасной ситуации в энергетической сфере для Украины.

В июле Германия и США достигли соглашения, согласно которому Вашингтон не будет оказывать сопротивления достройке российского газопровода, а Берлин обязуется ввести санкции в случае агрессии России против Украины, а также помочь Украине в энергетической трансформации.

По материалам: Укринформ