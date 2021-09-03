Путин в ближайшие месяцы может испытать Украины и Запад новой агрессией – Вершбоу

Путин в ближайшие месяцы может испытать Украины и Запад новой агрессией – Вершбоу

02.09.2021 21:14

Укринформ

Президент РФ Владимир Путин может в ближайшие месяцы испытать Украину и Запад на прочность новой военной агрессией.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу во время онлайн-дискуссии Киевского форума передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Вершбоу, в частности, отметил, что Соединенные Штаты могли бы предоставить Украине большую военную поддержку в связи с ростом угрозы со стороны России – «начиная с наращивания сил, которое было еще весной, известные события в Черном море, инцидент с кораблем «Дефендер».

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнул: «Путин может сам также подумать, что Соединенные Штаты отходят от своего глобального лидерства, и может захотеть испытать и нас, и Украину новой агрессией в течение следующих месяцев. Поэтому я хотел бы видеть более мощный пакет».

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При этом, по его мнению, американское правительство должно практическими шагами поддержать евроатлантические устремления Украины. В то же время странам-членам НАТО следует активнее помогать Украине на двусторонней основе, «чтобы показать, что Россия заплатит высокую цену, если начнет новую агрессию».

Вершбоу также прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности России Патрушева о том, что США якобы покинут Украину, как Афганистан.

«Это классический пример российской стратегии вбить клин между Киевом и Вашингтоном, и они будут все возможное использовать для этого, показывая, что Соединенные Штаты не являются надежным партнером, союзником и т.д. И россияне очень умело это делают», – сказал Вершбоу.

В этой связи он заверил, что «НАТО и весь демократический мир стоят рядом с Украиной, поддерживая ее территориальную целостность и суверенитет перед лицом агрессии и посягательств России на Крым, на восток Украины».

Как сообщалось, 27 августа президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине до 60 миллионов долларов из средств Пентагона.

По материалам: Укринформ