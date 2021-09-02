Зеленский рассказал в Стэнфорде о главной украинской цели

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02.09.2021 21:36

Укринформ

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина станет сильной и успешной страной, которая будет иметь лидерские позиции в Европе.

Об этом он заявил во время встречи со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета в США, сообщает корреспондент Укринформа.

Глава государства отметил, что сейчас украинской целью является возвращение временно оккупированных Россией территорий Крыма и востока Украины.

"Во всем мире известна именно американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель! И это, конечно, не только цифровизация. Мы возвращаем своих людей, для нас это очень важно: вернуть их, вернуть Крым, вернуть Донбасс. Мы будем сильной, уверен, успешной страной, лидером Европы! Почему я уверен в этом? Не потому, что все возможно, а потому, что возможно все", – сказал Зеленский.

Он также пригласил присутствующих посетить Украину и убедиться в этом собственными глазами.

По словам Президента, сейчас Украину можно охарактеризовать двумя словами: "Все возможно".

"Украина, которая противостоит одной из самых мощных армий мира – армии Российской Федерации, у которой аннексирована и оккупирована часть территории, большая по площади отдельных штатов Америки. И в этих условиях Украина строит демократическое, свободное, открытое государство, создает антикоррупционную систему институтов, уникальную систему электронного декларирования чиновников, минимизирует влияние олигархов на экономику и политику, максимально упрощает ведение бизнеса", – отметил Зеленский.

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Он также рассказал о реализации реформы банковского сектора, практике прозрачных аукционов на разведку и добычу природных ресурсов, внедрении действенного прозрачного корпоративного управления, запуске рынка земли, укреплении верховенства права и реформе судебной системы.

Кроме того, Президент отметил, что Украина строит тысячи километров дорог, сотни мостов, самолеты, танки, военно-морской флот.

"Украинцы часто доказывали человечеству, что все возможно! Что возможно создать первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и WhatsApp", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас Украина – это "большое демократическое государство, где все возможно".

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский сейчас находится в США с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. Накануне, 1 сентября, в Белом доме состоялась их встреча.

2 сентября глава государства находится в Калифорнии.

Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

По материалам: Укринформ