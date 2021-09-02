Зеленский провел встречу с представителями украинского кокуса в Конгрессе США

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02.09.2021 11:37

Укринформ

Президент Владимир Зеленский предложил представителям украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе США присоединиться к реализации представленного им в Вашингтоне Плана трансформации украинской экономики.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства, об этом шла речь на встрече Зеленского с представителями украинского кокуса в Конгрессе США, во время которой Президент ознакомил их с реформами, которые вводятся в Украине.

«Мы делаем решительные шаги для ускорения реальной трансформации Украины и имеем четкий план реализации приоритетов, включая антикоррупционную политику и судебную реформу», – подчеркнул глава государства.

Отмечается, что значительное внимание стороны уделили вопросам безопасности ситуации вокруг Украины и в регионе, ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

Отдельной темой для диалога стала политика безопасности проблематика, связанная с реализацией Россией проекта «Северный поток – 2».

«Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США в отношении «Северного потока – 2» могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению», – убежден Зеленский.

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Президент выразил заинтересованность Украины в расширении сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере образования.

Он также поблагодарил американскую сторону за лечение и реабилитацию украинских военных и отметил, что рассчитывает на поддержку США в создании сети лечебно-реабилитационных центров для военных в Украине.

Кроме того, во время разговора стороны обсудили события в Афганистане и шаги, которые осуществляют Украина и Соединенные Штаты Америки для эвакуации своих граждан из этой страны.

Сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур со своей стороны отметила активность, амбициозность и лидерство Президента Украины в осуществлении масштабных преобразований и реформ в Украине, что не удавалось ранее.

Она заверила Президента в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и всех положительных преобразований в нашем государстве.

Зеленский отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, которая является важной основой стратегического партнерства и базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах.

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«Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень», – сказал он.

Глава государства поблагодарил американскую делегации, которая была представлена ​​на высоком уровне, за участие в праздновании 30-летия восстановления независимости Украины и первом саммите Крымской платформы.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский во второй день рабочего визита в Соединенные Штаты Америки представил План трансформации Украины, направленный на то, чтобы привлечь около 300 млрд долларов в украинскую экономику.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ