Зеленский провел брифинг по результатам переговоров с Байденом

Зеленский провел брифинг по результатам переговоров с Байденом

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02.09.2021 01:44

Укринформ

Президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом. После беседы в формате делегаций и тет-а-тет Глава государства вышел к журналистам на брифинг.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на телеканал "Дом".

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После двухчасовых переговоров авто Зеленского поехало в Конгресс США, где у него была запланирована встреча. Там и состоялся подход Президента к прессе.

Совместная пресс-конференція Зеленский-Байден не планировалась.

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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

По материалам: Укринформ