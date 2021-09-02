Зеленский провел брифинг по результатам переговоров с Байденом
Зеленский провел брифинг по результатам переговоров с Байденом
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02.09.2021 01:44
Укринформ
Президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским коллегой Джо Байденом. После беседы в формате делегаций и тет-а-тет Глава государства вышел к журналистам на брифинг.
Об этом передает Укринформ со ссылкой на телеканал "Дом".
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После двухчасовых переговоров авто Зеленского поехало в Конгресс США, где у него была запланирована встреча. Там и состоялся подход Президента к прессе.
Совместная пресс-конференція Зеленский-Байден не планировалась.
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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.
По материалам: Укринформ