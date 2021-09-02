Зеленский прибыл в Калифорнию
Зеленский прибыл в Калифорнию
02.09.2021 09:20
Укринформ
Президент Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США.
Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщает Офис Президента.
"В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию", – говорится в сообщении.
В честь его приезда здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага.
Читайте также: Зеленский провел брифинг по результатам переговоров с Байденом
"Это первый визит Президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства", – отметили в ОП.
Как сообщал Укринформ, Зеленский находится в США с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. Завершение визита главы государства в США запланировано на воскресенье, 5 сентября.
Фото: Офис Президента
По материалам: Укринформ