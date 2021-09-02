Зеленский прибыл в Калифорнию

02.09.2021 09:20

Укринформ

Президент Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщает Офис Президента.

"В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию", – говорится в сообщении.

В честь его приезда здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага.

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"Это первый визит Президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства", – отметили в ОП.

Как сообщал Укринформ, Зеленский находится в США с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. Завершение визита главы государства в США запланировано на воскресенье, 5 сентября.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ