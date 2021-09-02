Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне и собирается в Калифорнию

Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне и собирается в Калифорнию

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02.09.2021 03:44

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом, который недавно открылся в Вашингтоне.

Як передає кореспондент Укрінформу, Президент вручив нагороди представникам української громади США та поділився враженнями від переговорів, які він провів у Вашингтоні.

«Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет та незалежність», – сказав він, звертаючись до української громади.

Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне / Фото: Владимир Ильченко, Укринформ

По материалам: Укринформ