Политика
Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне и собирается в Калифорнию
Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне и собирается в Калифорнию
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02.09.2021 03:44
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом, который недавно открылся в Вашингтоне.
Як передає кореспондент Укрінформу, Президент вручив нагороди представникам української громади США та поділився враженнями від переговорів, які він провів у Вашингтоні.
«Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет та незалежність», – сказав він, звертаючись до української громади.
Зеленский посетил Украинский дом в Вашингтоне / Фото: Владимир Ильченко, Укринформ
По материалам: Укринформ