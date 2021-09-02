Зеленский поднимет вопросы безопасности во время переговоров с Байденом

Зеленский поднимет вопросы безопасности во время переговоров с Байденом

01.09.2021 22:23

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский прежде всего будет поднимать во время переговоров с президентом США Джо Байденом вопросы безопасности.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом он заявил журналистам во время встречи с Байденом в Белом доме.

«Главный вопрос – это безопасность, – сказал он. – Безопасность на Донбассе, безопасность на территории временно оккупированного Крымского полуострова, безопасность на Черноморском побережье, а также энергетическая безопасность для Украины и всей Европы, поскольку это связано с запуском Северного потока-2».

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Зеленский поблагодарил Президента США за встречу и отметил, что США являются настоящим стратегическим партнером для Украины.

Президент также поблагодарил за поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, за предоставление более 2 млн доз вакцин Украине, выделение 60 млн долларов помощи.

Он подчеркнул также, что Украина понимает проблемы США, связанные с войной в Афганистане, поскольку в Украине восьмой год идет война, и мы потеряли на ней 15 тысяч жизней.

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Зеленский отметил, что должен обсудить немало вопросов, хотя выразил сомнение, что на это хватит времени. «Но попробую найти ответы на многие вопросы», – добавил он.

Среди вопросов безопасности он также намерен обсудить видение Соединенными Штатами роли Украины в НАТО, а также привлечение США к мирному урегулированию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Кроме того, стороны обсудят блок экономических вопросов.

«У нас есть детально разработанный план трансформации украинской экономики», – сказал он, отметив, что хотел бы обсудит роль США в этой трансформации.

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Зеленский акцентировал, что американской стороне передан список незаконно удерживаемых украинцев на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, Крыма и России, которые должны быть освобождены.

Как сообщал Укринформ, в Белом Доме проходит встреча президентов Украины и США.

Ожидается, что по итогам переговоров будет опубликовано совместное заявление президентов.

По материалам: Укринформ