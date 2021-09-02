Встреча Зеленского и Байдена дала начало серьезному сотрудничеству – глава международного комитета ВР

02.09.2021 12:41

Укринформ

Заявление по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена будет наполняться реальным содержанием благодаря созданию соответствующего органа, который будет заниматься углублением стратегического партнерства.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от «Слуги народа» Александр Мережко, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу партии "СН".

«То есть принятием текста заявления все не закончится. Заявление двух президентов будет наполняться реальным содержанием посредством функционирования соответствующего органа. И это также свидетельствует о том, что это было не формальное мероприятие. Речь идет о начале серьезного сотрудничества, которое будет все больше углубляться и наполняться конкретным содержанием», – сказал политик.

Он также отметил, что Украина является приоритетом во внешней политике США, и это четко отражено в совместном заявлении президентов Украины и США.

«В заявлении говорится, что по ценностям Украина является неотъемлемой частью западного мира, который строит новый мировой порядок, четко отделяя демократию от автократии. И Украина – по западную сторону этого противостояния, ведь она состоялась как свободная, демократическая страна, союзник и партнер для США и Европы, всех демократий мира», – сказал Мережко.

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По его словам, важным результатом является то, что Байден взял на себя личные обязательства: в случае использования Россией Северного потока-2 как оружия против Украины, он будет добиваться введения эффективных и действенных санкций.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом. По результатам встречи с Президентом США Джозефом Байденом в Белом доме Офис Президента опубликовал совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран.

По материалам: Укринформ