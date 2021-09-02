США гарантируют введение санкций против Nord Stream 2: Президент назвал условия

02.09.2021 02:16

Укринформ

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против "Северного потока-2" в случае его запуска и возникновения опасной ситуации в энергетической сфере для Украины.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с Президентом США Джо Байденом, сообщает корреспондент Укринформа.

"Пока мы что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или со стороны других представителей других сторон "Северного потока-2" в случае его запуска, если со стороны этих стран будут затронуты какие-то вещи, предусматривающих опасную ситуацию через энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против "Северного потока", — отметил Глава государства.

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Зеленский добавил, что сейчас этот вопрос "сложный и хрупкий", его еще нужно будет "проговаривать".

В то же время Президент добавил, что после переговоров с американским лидером встречался с украинским кокусом в Конгрессе США, в ходе которой также обсуждался вопрос "Nord Stream 2". Зеленский заверил, что в этой группе конгрессменов Украина имеет "стопроцентную и даже больше" поддержку.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом. В среду состоялась встреча президентов Украины и США, которая длилась около двух часов.

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«Северный поток-2» – российский газопровод, построенный в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

В июле Германия и США достигли соглашения, согласно которому Америка не окажет сопротивления достройке трубы, а Германия обязуется принять санкции в случае агрессии России против Украины, а также помочь Украине в энергетической трансформации.

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В августе компания Nord Stream 2, оператор строительства "Северного потока-2", проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС.

По материалам: Укринформ