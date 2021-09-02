Назначение посла США в Украине задерживается из-за Nord Stream-2 – Хербст

02.09.2021 20:25

Укринформ

Назначение нового посла Соединенных Штатов Америки в Украине задерживается из-за решения президента Джо Байдена в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по вопросам безопасности, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу КБФ.

Дипломат отметил, что после прихода новой администрации всегда нужно много времени, чтобы утвердить послов.

«Есть еще одна сложность в этом контексте. Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе, что решение Байдена по «Северному потоку-2» было катастрофой для США, и для Европы тоже. В ответ на это неудачное решение сенатор Круз затормозил назначение послов во многие страны, и поэтому не удалось быстро назначить американского посла в Украине», – сказал Хербст.

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Он также выразил надежду, что назначение нового посла США состоится в этом году.

Как сообщалось, в июле Германия и США достигли соглашения, согласно которому Вашингтон не будет оказывать сопротивления достройке «Северного потока-2», а Берлин обязуется принять санкции в случае агрессии России против Украины, а также помочь Украине в энергетической трансформации.

«Северный поток-2» – российский газопровод в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО «Газпром».

Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода «Северный поток-2». Запуск газопровода угрожает будущему транзиту российского газа по территории Украины, а также представляет риск для энергетической безопасности стран Европы.

По материалам: Укринформ