Медведчуку еще на два месяца продлили домашний арест

Медведчуку еще на два месяца продлили домашний арест

02.09.2021 18:16

Укринформ

Печерский районный суд Киева продлил еще на два месяца – до 31 октября – меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который подозревается в госизмене.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение в четверг принял следственный судья.

"Суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить в пределах сроков досудебного расследования до 31 октября 2021 года срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Медведчука Виктора Владимировича ", – объявила судья.

Суд также обязал Медведчука носить электронное средство контроля, сдать на хранение паспорта для выезда за границу и не общаться со свидетелями в уголовном производстве.

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Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Как сообщал Укринформ, 20 августа Служба безопасности завершила следствие по делу о государственной измене народных депутатов от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Генпрокурор 11 мая подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

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Кроме этого, Медведчука подозревают в госизмене (передаче агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ).

Печерский районный суд Киева 13 мая избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля и обязал его носить средство контроля – электронный браслет. Позже суд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

30 июля Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Медведчука на выбранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Козака суд объявил в розыск.

По материалам: Укринформ