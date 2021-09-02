Байден лично поддерживает членство Украины в НАТО – Зеленский

02.09.2021 04:44

Укринформ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, но как и когда это будет происходить, стороны не обсуждали.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя журналистам результаты переговоров в Белом доме в среду.

«Мы говорили о месте и роли для Украины, которую она должна играть в Альянсе, – отметил он. – Я чувствую, и слышал это от Президента Байдена, что он лично поддерживает членство Украины в НАТО, но каков будет этот путь сложно сказать».

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По словам Зеленского, Президенты также обсудили проблемы безопасности в Черноморском регионе. Он не рассказал о деталях договоренностей, отметив, что не может их раскрывать.

Он также отметил, что министр обороны США Ллойд Остин осенью «обязательно посетит Украину», и будут созданы рабочие группы, которые будут работать над конкретными вопросами.

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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом.

В среду состоялась встреча президентов Украины и США.

По материалам: Укринформ