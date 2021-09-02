Акция «Украина без Кучмы» стала важной репетицией Оранжевой революции – Луценко

02.09.2021 13:52

Укринформ

Акция "Украина без Кучмы" стала важной репетицией Оранжевой революции.

Как передает Укринформ, об этом бывший министр внутренних дел Юрий Луценко заявил в интервью изданию LB.ua.

В декабре 2000 года участники акции установили палаточный городок на Майдане Незалежности в Киеве. Как рассказал Луценко, который был сокоординатором движения, "мы раздавали распечатки пленок Мельниченко, и народ нас так плотно облепил, что подкрепления из двух милицейских машин было недостаточно. Первые трое суток люди нас оберегали, а потом пошли пятитысячный митинг, десятитысячный, двадцатитысячный … Это был первый митинг после обретения независимости, где шли вместе красные флаги, красно-черные, "руховские", флаги Украинской республиканской партии".

Позже, добавил он, "появляется движение "За правду" из Львова – вливается новая энергия".

После разгрома акции "Украина без Кучмы", "как и после каждого поражения, стало невыносимо, а потом подготовка к выборам. Виктор Андреевич Ющенко стал очевидным кандидатом (в президенты – ред.). Хочу напомнить, что в финале "Украина без Кучмы", которая уже называлась "Повстань, Україно!", Виктор Андреевич был одним из подписантов (письмо политиков в поддержку акции)", отметил Луценко.

По его словам, "результатом "Украины без Кучмы" несмотря на то, что ее использовали, в частности в кремлевских целях, однако она стала очень важной репетицией Оранжевой революции. Виктор Андреевич Ющенко, которого на тот момент года два уже просили пойти в президенты, в конце концов, оторвался от искусства или искусствоведения и объявил, что идет в президенты".​

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"Майдан начался с того, что копии протоколов с мокрыми печатями свозили в избирательный штаб из всех 33 тысяч участков по меньшей мере один-два человека. Автомобиль брал по дороге еще несколько человек и привозил в Киев. На следующий день после выборов Киев начал набухать, набухать, набухать и Майдан Незалежности под вечер уже имел в себе 20-30 тысяч человек ", – напомнил Луценко и добавил, что народный депутат, один из руководителей избирательного штаба Ющенко Роман Безсмертный" организовал привоз копий протоколов с участков. Он осознавал, что это автоматически организует митинг. Далее начали присоединяться киевляне, люди из других городов".

Как сообщалось, акция "Украина без Кучмы" – кампания протестов в 2000-2001 годах, направленная на отставку Президента Леонида Кучмы.

Оранжевая революция началась в ноябре 2004 года как реакция на объявление Центризбиркомом предварительных результатов президентских выборов, согласно которым якобы победил соперник Ющенко – Виктор Янукович.

Результатом революции стало назначение Верховным Судом повторного второго тура президентских выборов (не предусмотренного прямо законодательством).

По результатам голосования в повторном втором туре выборов Президентом Украины стал Ющенко.

Фото: jnsm.com.ua/EPA/UPG

По материалам: Укринформ