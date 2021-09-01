Зеленский встречается с министром обороны США

31.08.2021 21:37

Укринформ

В Пентагоне, США, в 14 часов по восточноамериканскому времени началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом передает корреспондент Укринформа.

Запланировано подписание рамочного Соглашения между министерствами обороны Украины и США относительно стратегических основ оборонного партнерства.

С украинской стороны соглашение должен подписать министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщалось ранее, предварительное соглашение, на основе которого строились отношения между оборонными ведомствами, было рассчитано на 5 лет, и срок его действия истекает.

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Сегодня Президент также должен представить для аналитических центров США Программу трансформации Украины.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

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1 сентября должны состояться переговоры глав государств.

Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

По материалам: Укринформ