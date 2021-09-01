Зеленский возложил венок к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище

Зеленский возложил венок к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище

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01.09.2021 18:34

Укринформ

Президент Владимир Зеленский посетил Арлингтонское национальное кладбище в США и возложил венок к могиле Неизвестного солдата.

Мероприятие в прямом эфире транслировалось на странице Офиса Президента в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

В начале церемонии прозвучали гимны Украины и США, после чего Зеленский подошел к памятнику и почтил память погибших воинов.

Вместе с Президентом участие в церемонии возложения венка принимал командующий Объединенной оперативной группой Военного округа Армии США в Вашингтоне генерал Алан Пепин.

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Как сообщалось, Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

Сегодня, 1 сентября, в 21:00 по Киеву должны состояться переговоры глав государств в составе делегаций и с глазу на глаз.

Также в среду Зеленский встретится с представителями крупного американского бизнеса, представителями Конгрессного украинского кокуса, посетит Музей Холокоста и примет участие в открытии Украинского дома.

Завершение визита главы государства в США запланировано на воскресенье, 5 сентября.

Арлингтонское национальное кладбище – военное кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния, США, на территории которого похоронены участники войн, президенты, главы Верховного суда и астронавты. Сейчас кладбище насчитывает 300 тысяч могил.

По материалам: Укринформ