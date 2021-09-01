Украина видит несколько путей привлечения США к участию в «Норманди» – Президент

Украина видит несколько путей привлечения США к участию в «Норманди» – Президент

01.09.2021 04:01

Укринформ

Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в норманнской формате с целью мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США.

«Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации, – сказал он. – И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона».

Читайте также: Украина в ОБСЕ призвала Россию не притворяться относительно Донбасса

Вопрос Украины сегодня – это «не вопрос только в Украине», добавил он. Оно касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

«Не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы», — отметил Президент.

Читайте также: Арестович назвал очень низкой вероятность встречи «Норманди» в сентябре

После презентации он уточнил журналистам, что поднимать этот вопрос на переговорах с Президентом Джо Байденом, и возможно, начнет с этого саму встречу.

Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. 1 сентября должны состояться переговоры Глав государств.

По материалам: Укринформ