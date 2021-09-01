Встреча Байдена с Зеленским является проверкой обязательств США – FT

01.09.2021 09:26

Укринформ

Встреча в среду президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским является лакмусовой бумажкой для выполнения обязательств Вашингтона перед американскими союзниками.

Как передает Укринформ, об этом говорится в редакционной статье американской газеты The Financial Times.

Авторы напоминают, что Украина еще с 2014 года имела особую надежду на нынешнего американского лидера, когда Джо Байден, в то время в статусе вице-президента США, после Революции Достоинства приехал в Киев заверить в поддержке Соединенных Штатов как «вашего партнера и вашего друга» в противостоянии российской агрессии и продвижении продемократических реформ.

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«Семь лет спустя правительство в Киеве наблюдает за тем, как внешняя политика Байдена разворачивается, с нарастающей тревогой», – отмечает Financial Times.

По мнению авторов, два события «подорвали» веру Киева.

Так, одним из них было соглашение американского лидера с Ангелой Меркель в июле, которое предусматривает возможность завершения строительства газопровода "Северный поток-2" и "в Киеве было воспринято как полная распродажа».

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«Это (ПП2 – ред.) ставит под угрозу миллиарды долларов транзитных сборов для Киева и устраняет ключевое ограничение для дальнейших военных вторжений России в Украину», – отмечает издание.

Еще одной тревогой для Украины является «неудачный» выход США из Афганистана – страны, которую Вашингтон поддержал намного больше с целью проведения там либеральных реформ и предотвращения господства антидемократических сил.

Авторы опасаются, что если Соединенные Штаты, как оказолось, «были готовы» к тому, что Талибан снова захватит Афганистан после вывода американских войск оттуда, а США сможет вместо этого«сфокусироваться» на отношениях с Китаем как более неотложной внешнеполитической необходимости, то не является ли это поводом для беспокойства в Киеве из-за опасений относительно «восстановления гегемонии России над Украиной»?

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В то же время авторы предполагают, что если Вашингтон продемонстрирует «хоть какой-то намек на компромисс в связи с путинскими амбициями в отношении Украины», то Пекин вряд ли серьезно будет рассматривать идею поддержки Соединенными Штатами Тайваня, который Си Цзиньпин пообещал воссоединить с Китаем.

Что касается борьбы Киева с коррупцией, то, по мнению авторов газеты, Байден вправе обращать внимание на это, и финансовая помощь Украине «как никогда должна зависеть от измеряемого прогресса реформ».

В Financial Times отметили, что президент Байден должен использовать свою встречу с Владимиром Зеленским для выражения поддержки Украины тремя способами.

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Во-первых, Байден должен четко очертить последствия для Москвы, если она попытается использовать «Северный поток-2» для «подрыва» Украины.

Во-вторых, США должны предоставить дополнительную финансовую поддержку Украине, ведь иностранные инвестиции все еще сдерживаются развязанным Россией конфликтом, а Киев ищет гарантии США для финансирования инфраструктурных и других проектов.

Однако, по мнению авторов издания, Вашингтон также должен взять на себя обязательства по предоставлению дополнительной военной технической помощи Киеву, что должно «повысить ставки для России в дальнейшей агрессии в Украине», ведь в апреле Москва оставила на границах с Украиной значительное количество военной техники.

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В Financial Times резюмируют, что после катастрофы с Афганистаном Джо Байден должен воспользоваться встречей с Владимиром Зеленским как «возможностью начать восстановление репутации США как союзника, который придерживается своих обещаний».

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

1 сентября должны состояться переговоры глав государств.

Фото: White House

По материалам: Укринформ