В Раде прокомментировали договор о принципах оборонного партнерства между Украиной и США

В Раде прокомментировали договор о принципах оборонного партнерства между Украиной и США

01.09.2021 19:29

Укринформ

Рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства между Украиной и США расписано по конкретным направлениям, которые усиливают стратегическую позицию нашего государства при любом возможном расширении агрессии против нас.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа", передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Так, он отметил, что подписание Рамочного соглашения между Украиной и США о стратегических принципах оборонного партнерства на ближайшие 2-3 года позволит нам выйти на беспрецедентное как для европейских стран за пределами НАТО сотрудничество с США в сфере обороны и безопасности.

«Это соглашение не декларативное, оно расписано по конкретным направлениям, которые не только усиливают нашу оборону и безопасность в защите от вооруженной агрессии Российской Федерации, а также еще и усиливают стратегическую позицию нашего государства при любом возможном расширении агрессии против нас. США эффективно будут помогать Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений. Будут содействовать выполнению положений стратегии оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины, включая увеличение прозрачности украинских оборонных закупок, внедрение реформ корпоративного управления и развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий, которые будет иметь влияние на развитие будущей среды в сфере безопасности», – сказал Завитневич.

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Председатель комитета также отметил, что углубляется сотрудничество в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности.

Кроме того, усиливается сотрудничество в сфере кибербезопасности с целью сдерживания вредоносной кибердеяльности против систем национальной безопасности, выявления причастных к совершению такой деятельности и обеспечения эффективной защиты от противников. Предполагается партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.

Александр Завитневич добавил, что парламент со своей стороны также работает над необходимыми реформами: принят закон «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной собственности», который внедряет лучшие практики корпоративного управления.

Также профильный комитет активно работает над законопроектом о полномочиях Минобороны, Генштаба, Главнокомандующего и Президента как Верховного Главнокомандующего в соответствии с евроатлантическими принципами и усовершенствованием процедур оборонного планирования с учетом опыта государств – членов НАТО и государств – членов Европейского Союза.

«Конечно, ключевой целью Украины во внешней политике остается полноправная интеграция в европейское и евроатлантическое сообщество. Еще никогда за 30 лет независимости Украина не имела столь близких отношений в оборонной сфере с Америкой, которые удалось построить сейчас благодаря принципиальным действиям Президента Владимира Зеленского и всей политической команды нашего государства», – подытожил народный депутат.

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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. 1 сентября должны состояться переговоры глав государств.

Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

В Пентагоне министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства.

По материалам: Укринформ