Россия намеренно распространяет в США мифы об Украине – аналитик Wilson Center

01.09.2021 16:14

Укринформ

Цель распространения руссийской дезинформации в США – дестабилизировать и ослабить отношения между Украиной и Соединенными Штатами. Для ее реализации Россия использует ряд нарративов.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказала аналитик американского центра Wilson Center Нина Янкович.

"Существует несколько нарративов, которые Россия применяет с целью дестабилизировать и ослабить отношения Украины и США. И мне кажется, важно подчеркнуть, что они частично основаны на имеющихся фактах – как в отношениях США и Украины, так и в украинской действительности", – сказала она.

Например, нарратив о том, что "Украина является коррумпированным государством". Наличие коррупции признают и в Украине, но при этом руководство страны ведет активную борьбу с этим вызовом.

"Эта тема всплывает в СМИ снова и снова, и не только в российской прессе, но и в Соединенных Штатах тоже… Несмотря на реальность этой проблемы и признание ее украинцами, Россия пытается из малого зерна правды вырастить целый урожай недоверия. Как со стороны международного сообщества к Украине, так и внутри самого украинского общества. К сожалению, этот нарратив, направленный на то, чтобы подорвать доверие украинцев к собственному правительству, достаточно сильный", – отметила Янкович.

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Присутствует также нарратив, что западные политики и политические институты якобы "чувствуют усталость" от Украины.

"Что их стремление к поддержке Украины якобы исчерпывается. Этот нарратив оживает, когда Европейский Союз снимает любые санкции против России или когда в американском Конгрессе происходят дебаты о выделении финансовой помощи Украине для приобретения вооружений, или о других мерах для поддержки демократии в Украине", – продолжила аналитик.

Она сообщила, что такие вопросы в США всегда вызывают дебаты. А Россия регулярно использует эти поводы, чтобы указать украинцам на то, что якобы Запад и Соединенные Штаты недостаточно поддерживают Украину.

Также в США подогреваются нарративы о якобы росте ультраправого движения в Украине. Их цель – показать, что в Украине растут и крепнут какие-то протонацистские или протофашистские движения. Тем самым, по мнению Янкович, вызвать беспокойство у американцев, поскольку повлиять на подобные процессы они могут.

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"Действительно, в Украине есть отдельные лица, которые придерживаются крайне правых взглядов, и Госдепартамент США даже рекомендовал внести эти, мягко говоря, сомнительные группировки в соответствующие списки. При этом степень политического влияния этих людей в Украине абсолютно незначительная. Однако Россия всеми силами пытается убедить американцев – как простых граждан, так и политиков – что в Украине эта проблема стоит крайне остро", – прокомментировала эксперт.

Янкович уверена, что и в Белом доме, и в Госдепартаменте США ответственные лица хорошо понимают подлинную ситуацию радикальных настроений в Украине. И что такие факты никоим образом не могут характеризовать Украину в целом, "так же как и коррупция не характеризует и не определяет Украину".

"Мы воспринимаем Украину как динамическое демократическое общество, которое твердо встало на путь реформ и уверенно продвигается по нему – вот какую Украину мы знаем. Люди, которые имеют опыт работы в вашей стране, знают Украину изнутри и искренне любят ее, всеми силами пытаются противодействовать российским нарративам и развенчивать мифы об Украине", – резюмировала аналитик центра Wilson Center.

По материалам: Укринформ