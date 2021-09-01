Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину – AP

Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину – AP

01.09.2021 00:50

Укринформ

Новый пакет помощи от США предусматривает поставку противотанковых ракет Javelin, которые, по мнению Киева, имеют решающее значение для защиты от поддерживаемых РФ боевиков на востоке Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

"Наращивание Россией сил и средств вдоль украинской границы обнаружило недостатки в способности украинских военных защититься от российского вторжения. Значительные пробелы в потенциале Украины должны быть срочно устранены для усиления сдерживания в свете нынешней российской угрозы", – говорится в сообщении администрации Байдена Конгрессу.

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В этом же сообщении администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения военной активности России вдоль ее границы", а также в связи с минометными обстрелами, нарушениями режима прекращения огня и другими провокациями.

"Новая военная помощь призвана продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin", — сообщает АР.

Как ранее сообщало агентство, президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине до 60 миллионов долларов из средств Пентагона.

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Средства пойдут на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.

По материалам: Укринформ