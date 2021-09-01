Новости о ДТП с Трухиным: Корниенко говорит, что «слуги» не оказывали давления на СМИ

Новости о ДТП с Трухиным: Корниенко говорит, что «слуги» не оказывали давления на СМИ

01.09.2021 11:19

Укринформ

Представители партии "Слуга народа" не оказывали давление на средства массовой информации и не заставляли их удалять публикации о ДТП, участником которого, вероятно, является народный депутат от фракции "СН" в Верховной Раде Александр Трухин.

На этом глава партии, первый заместитель председателя парламентской фракции "СН" Александр Корниенко акцентировал внимание в интервью изданию "Новое время", передает Укринформ.

"Мы никого ничего удалять не заставляли. Это точно не к нам вопрос. У нас точно одна из самых прозрачных и самых упорядоченных систем работы со СМИ в стране с точки зрения политики", – сказал парламентарий, комментируя ситуацию относительно удаления информации о ДТП из некоторых СМИ.

Корниенко призвал граждан следить за ходом расследования правоохранительных органов и делать выводы относительно ситуации. Он подчеркнул, что "Слуга народа" всегда выступает за непредвзятые расследования подобных случаев и каждый раз оперативно реагирует на них "вплоть до исключения из фракции, до требований сдать мандат".

В то же время Корниенко сказал, что комментарий партии относительно ДТП при возможном участии Трухина является необязательным, ведь эта ситуация может оказаться пиар-войной. Так, первый заместитель председателя парламентской фракции "СН" выразил предположение, что у народного депутата Трухина могли быть "враги, которые серьезно занимаются Полтавской областью, у которых серьезные вопросы возникли относительно работы коллег из "Слуги народа"… И вообще, он является заместителем председателя бюджетного комитета. Я думаю, что это тоже такая должность непростая".

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Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Трухин 23 августа якобы спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на Бориспольской трассе при въезде в Киев. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей, а также глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче и его помощник Роман Лишень.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с вероятным участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям Государственного бюро расследований.

По материалам: Укринформ