Минобороны Украины и США подписали межправительственное Соглашение о проектах в сфере исследований
Минобороны Украины и США подписали межправительственное Соглашение о проектах в сфере исследований
31.08.2021 23:13
Укринформ
Министры обороны Украины и Соединенных Штатов Америки Андрей Таран и Ллойд Остин подписали межправительственное Соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство обороны.
"В рамках рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки по приглашению Президента США Джозефа Байдена, подписано Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. От имени двух государств своими подписями документ скрепили министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин", – говорится в сообщении.
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Подписание Соглашения стало результатом углубления сотрудничества между обеими странами по научно-техническим и военно-техническим направлениям. Благодаря соглашению расстраиваются международно-правовые основы для заключения контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере.
Создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны.
Кроме того, положения Соглашения позволяют реализовывать мероприятия по проведению тестирования вооружения и военной техники, научно-исследовательских работ, проверки результатов и оценки их эффективности с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине. А украинские научно-исследовательские учреждения смогут привлекаться к выполнению проектов американской стороны.
Предусматривается и продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО.
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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.
1 сентября должны состояться переговоры глав государств.
Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.
По материалам: Укринформ