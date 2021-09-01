Минобороны Украины и США подписали межправительственное Соглашение о проектах в сфере исследований

Минобороны Украины и США подписали межправительственное Соглашение о проектах в сфере исследований

31.08.2021 23:13

Укринформ

Министры обороны Украины и Соединенных Штатов Америки Андрей Таран и Ллойд Остин подписали межправительственное Соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство обороны.

"В рамках рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки по приглашению Президента США Джозефа Байдена, подписано Соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки. От имени двух государств своими подписями документ скрепили министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин", – говорится в сообщении.

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Подписание Соглашения стало результатом углубления сотрудничества между обеими странами по научно-техническим и военно-техническим направлениям. Благодаря соглашению расстраиваются международно-правовые основы для заключения контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере.

Создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны.

Кроме того, положения Соглашения позволяют реализовывать мероприятия по проведению тестирования вооружения и военной техники, научно-исследовательских работ, проверки результатов и оценки их эффективности с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине. А украинские научно-исследовательские учреждения смогут привлекаться к выполнению проектов американской стороны.

Предусматривается и продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

1 сентября должны состояться переговоры глав государств.

Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

По материалам: Укринформ