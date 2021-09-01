Кулеба убежден, что Байден до конца своей каденции посетит Украину
Кулеба убежден, что Байден до конца своей каденции посетит Украину
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01.09.2021 06:37
Укринформ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в том, что до конца своей каденции Президент США Джо Байден посетит Украину.
Об этом он рассказал Громадське, комментируя визит Президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Укринформ.
«Безусловно, мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам», — сказал Кулеба.
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Также глава МИД Украины назвал «очень успешным» визит президента Владимира Зеленского в США, который начался 30 августа. Министр подчеркнул, что уже были достигнуты «конкретные договоренности».
Также министр отметил, что у Байдена нет ни одной персональной обиды ни на Зеленского, ни на Украину в связи с заявлениями, которые звучали ранее, о якобы вмешательство нашей страны в президентские выборы США.
«Украина очень достойно себя вела во время внутриполитического кризиса в США. Лучшим свидетельством этого является тот факт, что Украина имеет полную поддержку Республиканской и Демократической партий», — сказал министр.
Міністр закордонних справ Кулеба про візит української делегації у США
Відео: Олег Павлюк / hromadske pic.twitter.com/wJdK46K4ww
— hromadske (@HromadskeUA) August 31, 2021
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Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.
31 августа украинская делегация уже подписала ряд соглашений. В частности новое стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое предусматривает углубление сотрудничества стран в Черном море, кибербезопасности и разведке.
1 сентября должны состояться переговоры Глав государств.
По материалам: Укринформ