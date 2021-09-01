Кулеба убежден, что Байден до конца своей каденции посетит Украину

Кулеба убежден, что Байден до конца своей каденции посетит Украину

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01.09.2021 06:37

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в том, что до конца своей каденции Президент США Джо Байден посетит Украину.

Об этом он рассказал Громадське, комментируя визит Президента Украины Владимира Зеленского в США, передает Укринформ.

«Безусловно, мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам», — сказал Кулеба.

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Также глава МИД Украины назвал «очень успешным» визит президента Владимира Зеленского в США, который начался 30 августа. Министр подчеркнул, что уже были достигнуты «конкретные договоренности».

Также министр отметил, что у Байдена нет ни одной персональной обиды ни на Зеленского, ни на Украину в связи с заявлениями, которые звучали ранее, о якобы вмешательство нашей страны в президентские выборы США.

«Украина очень достойно себя вела во время внутриполитического кризиса в США. Лучшим свидетельством этого является тот факт, что Украина имеет полную поддержку Республиканской и Демократической партий», — сказал министр.

Міністр закордонних справ Кулеба про візит української делегації у США

Відео: Олег Павлюк / hromadske pic.twitter.com/wJdK46K4ww

— hromadske (@HromadskeUA) August 31, 2021

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Как сообщалось, Президент Зеленский находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

31 августа украинская делегация уже подписала ряд соглашений. В частности новое стратегическое оборонное рамочное соглашение, которое предусматривает углубление сотрудничества стран в Черном море, кибербезопасности и разведке.

1 сентября должны состояться переговоры Глав государств.

По материалам: Укринформ