Кабмин предлагает ВР ввести штрафы за ошибки в отчетах о смете всеукраинского референдума

Кабмин предлагает ВР ввести штрафы за ошибки в отчетах о смете всеукраинского референдума

01.09.2021 04:57

Укринформ

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий установление штрафов за нарушение порядка представления финансовых отчетов о поступлении и использовании средств, в частности, Фонда всеукраинского референдума.

Как передает Укринформ, текст проекта закона №5874 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" обнародован на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью приведения законодательных актов в соответствие с Законом Украины "О всеукраинском референдуме", а также взаимосогласования положений Кодекса Украины об административных правонарушениях с законодательством о выборах и референдумах.

Так, законопроектом, в частности, предлагается ввести штрафы от трехсот (5100 грн) до четырехсот (6800 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за нарушение порядка представления финансовых отчетов о поступлении и использовании средств фонда инициативной группы всеукраинского референдума по народной инициативе, фонда агитации относительно инициативы проведения всеукраинского референдума, фонда всеукраинского референдума.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 26 января 2021 года приняла Закон "О всеукраинском референдуме".

Согласно закону, для инициирования референдума по народной инициативе нужно создать инициативную группу. В этой группе должно быть не менее 60 граждан Украины, которые в день ее образования имеют право голоса. Чтобы создать группу, надо организовать собрание граждан, в котором принимают участие не менее 300 избирателей и представитель от ЦИК. Также обязательное условие указанного собрания – представить предметное обоснование позиции по вопросу всеукраинского референдума и сформулировать вопрос, который будет вынесен на референдум.

После завершения собрания уполномоченный представитель инициативной группы должен передать в ЦИК подписанные председателем и секретарем документы проведенного собрания. ЦИК анализирует соблюдение всех требований закона при образовании инициативной группы и принимает решение о регистрации инициативной группы.

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Далее начинается отсчет 90 дней, во время которого инициаторы должны собрать подписи не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Но при условии, что подписи были собраны минимум в двух третях областей и не менее по 100 тыс. подписей в каждой области. Собранные подписи передаются для проверки в ЦИК, которая будет принимать решение об итогах сбора подписей и передаст его Президенту Украины. Президент Украины издает указ о провозглашении всеукраинского референдума по народной инициативе.

По материалам: Укринформ