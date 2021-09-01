Политика

Байден надеется еще раз посетить Украину

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Байден надеется еще раз посетить Украину

Байден надеется еще раз посетить Украину

01.09.2021 22:08

Укринформ

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден надеется, что у него будет возможность приехать в Украину.

Об этом он заявил на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я помню о своей возможности выступать в Верховной Раде несколько лет назад. Я надеюсь, что у меня будет возможность снова посетить Украину", – сказал Байден.

Читайте также: Поддержка США евроатлантического стремления Украины неизменна – Байден

Как сообщал Укринформ, в Белом доме проходит встреча президентов Украины и США.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Август в Киеве выдался щедрым на осадки – 116 % климатической нормы

1 час ago

Отбор на ЧМ-2022: Украина драматично упустила победу в матче с Казахстаном

2 часа ago

В Китае начали тестировать робота-хирурга, проводящего гинекологические операции

2 часа ago

Юрий Бойко: Власть разрушает систему образования и лишает детей будущего

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button