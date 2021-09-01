Политика
Байден надеется еще раз посетить Украину
Байден надеется еще раз посетить Украину
01.09.2021 22:08
Укринформ
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден надеется, что у него будет возможность приехать в Украину.
Об этом он заявил на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я помню о своей возможности выступать в Верховной Раде несколько лет назад. Я надеюсь, что у меня будет возможность снова посетить Украину", – сказал Байден.
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Как сообщал Укринформ, в Белом доме проходит встреча президентов Украины и США.
По материалам: Укринформ