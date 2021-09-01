Байден надеется еще раз посетить Украину

01.09.2021 22:08

Укринформ

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден надеется, что у него будет возможность приехать в Украину.

Об этом он заявил на встрече с Президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я помню о своей возможности выступать в Верховной Раде несколько лет назад. Я надеюсь, что у меня будет возможность снова посетить Украину", – сказал Байден.

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Как сообщал Укринформ, в Белом доме проходит встреча президентов Украины и США.

По материалам: Укринформ