Зеленский многому научился за время президентства – Тейлор

31.08.2021 01:15

Укринформ

За два года на посту Президента Владимир Зеленский многому научился и сейчас занимает более сильную позицию, чем в самом начале каденции.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Дом" заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Он отметил, что Президент Зеленский, за которого проголосовали 73% украинцев, пришел к власти с энтузиазмом, с добрыми намерениями, но без особого опыта. И именно поэтому быстро столкнулся с проблемами.

Одной из ошибок Зеленского сразу после его избрания Тейлор назвал позицию относительно ситуации на востоке Украины.

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"Зеленский считал, что для достижения мира, для того, чтобы вывести россиян из Донецка и Луганска – достаточно просто сесть и провести переговоры с президентом Путиным. Но оказалось, что это не так. Выяснилось, что Путин не собирается вести переговоры о мире или договариваться о выходе с Донбасса. Да, сначала Президент Зеленский надеялся, что сможет провести переговоры с президентом Путиным, но со временем понял, что это не сработает, и лучший подход – привлечь внимание международного сообщества и привлечь американцев для усиления этого процесса", – рассказал Тейлор.

Дипломат уверен: если у Зеленского будет такой союзник, как Байден, переговоры с Путиным могут увенчаться успехом.

Также Тейлор отметил, что за последние несколько месяцев Зеленский ясно показал, что в Украине началась борьба с олигархами, и в этом направлении имеются конкретные шаги.

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"Он закрывает некоторые телеканалы. Он вводит санкции в отношении людей, причастных к вмешательству в наши выборы, а также тех, чьи действия наносят ущерб экономике и всему украинскому обществу, – указал экс-посол. – Поэтому мне кажется, он многому научился и сейчас занимает гораздо более сильную позицию".

Напомним, 31 августа начинается официальный визит в США Президента Украины Владимира Зеленского. 1 сентября он проведет переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

По материалам: Укринформ