Украинцам надо стремиться к партнерству с государствами, а не быть заложниками мифов – эксперт

Украинцам надо стремиться к партнерству с государствами, а не быть заложниками мифов – эксперт

31.08.2021 13:59

Укринформ

Доктор политических наук, профессор Сергей Телешун считает, что украинцам не стоит создавать и становиться заложниками мифов, а необходимо стремиться к полноценному партнерству с различными государствами.

Об этом Телешун заявил в интервью Укринформу.

По словам эксперта, "когда мы, по разным причинам, не можем или не хотим анализировать реальность – мы создаем мифы и часто становимся их заложниками. В частности, это миф о всесилии свободного рынка в борьбе с тотальным государственным патернализмом. Сегодня, особенно в контексте современных системных вызовов и угроз, эти тезисы воспринимаются как крайности. В начале и в середине 1990-х это была догма".

Второй миф украинцев, по словам ученого, "заключался в том, что нас везде ждут и наши интересы могут быть приоритетными". "Да, мировая конъюнктура для Украины на время восстановления независимости была благоприятная, но непубличные интересы наших партнеров часто были разновекторными и вызывали, как модно было говорить, "беспокойство". Показательным примером является наша история последних десятилетий, когда общие "ценности" не успевают за глобальной конкуренцией в борьбе за ресурсы, рынки сбыта товаров, логистические коридоры и т. п. А когда двигателем общественного развития является торговля, то ценности часто плетутся на периферии или становятся разменной монетой между сильными мира сего. Иногда это происходит корректно, иногда – грубо", – отметил Телешун.

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Он добавил, что "напрягается", когда в политике слышит фразы "любовь" или "предательство". "Я больше воспринимаю термин "партнеры". Не сателлиты, а партнеры. Поскольку партнеры, независимо от веса влияния, связаны между собой обязательствами и часто взаимосвязаны. Является ли любовь в системе национальных интересов базовым инструментом? Вряд ли", – уточнил Телешун.

По словам эксперта, "отдельные наши партнеры видели в Украине не только конечную цель – построение конкурентной европейской демократии, но и инструмент ослабления России. Другие – рынок товаров, услуг, ресурсного обеспечения. Соседей, возможно, раздражала наша конкурентная способность в отдельных отраслях производства. Кто-то решал геополитическую проблематику – как на Востоке, так и на Европейском континенте. Кого-то волновал украинский транзит. Одним словом – "будапештский меморандум" в широком смысле этого явления. То есть, видение Украины у мировых актеров было абсолютно разное – это касается как Российской Федерации, так и Соединенных Штатов Америки, и Европейского Союза".

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"К сожалению, наше государство мало кто воспринимал как полноценного партнера. В этих условиях мы должны стремиться к партнерским отношениям, даже в условиях войны и неблагоприятной геополитической конъюнктуры. Тогда мы можем на самом деле что-то предлагать и, соответственно, – требовать", – отметил доктор политических наук.

Он назвал третий миф: «Мы – сами по себе, мы можем сами выстоять против всех врагов". По словам Телешуна, это – другая крайность: "Мы не можем быть сами по себе, мы уже интегрированы в мировое экономическое и политическое пространство. Вопрос заключается лишь в том, насколько мы готовы в этих условиях отстаивать национальные интересы, которые могут не совпадать с интересами других стран, даже партнеров. И это – нормально и профессионально. Главное, как говорят в Одессе – не суетиться, потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное – панику".

По материалам: Укринформ