Енина назначили первым заместителем Монастырского

31.08.2021 17:34

Укринформ

Евгений Енин с 7 сентября займет должность первого заместителя министра внутренних дел.

Текст соответствующего распоряжения Кабинета Министров обнародован на Правительственном портале, передает Укринформ.

«Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года», – говорится в документе.

Другое распоряжение предусматривает освобождение Енина от должности заместителя министра иностранных дел Украины с 6 сентября согласно поданному заявлению.

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Евгений Енин родился 19 ноября 1980 года в Днепропетровске. В 2002 году окончил с отличием Национальную академию Службы безопасности Украины и получил полное высшее образование по специальности «Правоведение». В 2010 году получил степень кандидата политических наук по специальности «Основы национальной безопасности государства».

В 2012 году закончил Украинский государственный университет финансов и международной торговли и получил квалификацию "юрист-международник".

С июля 2002 года по декабрь 2005 года Енин проходил военную службу на должностях офицерского состава в оперативных подразделениях СБУ и Службы внешней разведки. С декабря 2005 года по март 2010 года занимал должность третьего и второго секретаря Посольства Украины в Республике Молдова.

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С марта 2010 года по ноябрь 2012 работал в МИД.

С ноября 2012 по декабрь 2014 год Енин занимал должность советника Посольства Украины в Итальянской Республике, а с с декабря 2014 по июнь 2016 года – советника – посланника Посольства Украины в Итальянской Республике.

С июня 2016 по апрель 2019 года Енин был заместителем Генерального прокурора.

С 15 апреля 2020 года он занимает должность заместителя министра иностранных дел.

Женат, имеет двоих детей.

По материалам: Укринформ