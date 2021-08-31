ДТП в Киевской области: Разумков надеется, что депутат Трухин прокомментирует скандал

31.08.2021 12:35

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Трухин вскоре расскажет о своем вероятном участии в ДТП, которое произошло 23 августа в Киевской области.

Об этом спикер сказал на брифинге, который состоялся у здания парламента, передает корреспондент Укринформа.

"Вопрос даже не в ДТП, потому что мы все люди и все можем попасть в ДТП. Вопрос в другом: если будут подтверждаться все другие факты, связанные с этим происшествием, реакция должна быть жесткой. Здесь есть закон, и он будет работать… Надеюсь, что расследование будет максимально беспристрастным, и я думаю, что здесь не стоит держать паузу. Человек должен выйти и сам рассказать, что произошло, а что нет, чтобы мы не занимались домыслами, что соответствует, а что нет. Так будет правильно сделать. Надеюсь, что коллега на это пойдет", – сказал Разумков.

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Он подчеркнул, что лично приложит максимум усилий для того, чтобы никто не оказывал давления на правоохранителей при расследовании этого дела.

Кроме того, спикер прокомментировал ситуацию с удалением информации о ДТП некоторыми средствами массовой информации. Он считает, что представители таких СМИ должны дать показания правоохранительным органам относительно причин удаления.

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Ранее СМИ сообщали, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин 23 августа якобы стал виновником дорожно-транспортного происшествия на Бориспольской трассе при въезде в Киев.

Вследствие ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник Роман Лышень.

Через несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. По большей части они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

По материалам: Укринформ