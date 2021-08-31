Для Байдена встреча с Зеленским является шансом вернуться на позиции демократии – дипломат

Для Байдена встреча с Зеленским является шансом вернуться на позиции демократии – дипломат

31.08.2021 21:54

Укринформ

Для Президента США Джо Байдена встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским является шансом продемонстрировать приверженность партнерам и вернуться на позиции демократии.

Такое мнение в интервью телеканалу "Дом" выразил американский дипломат Дэниел Фрид, передает Укринформ.

"Самая большая проблема для американцев – показать миру, что мы стоим вместе с нашими друзьями. Я могу гарантировать вам, что сейчас в Белом доме тема номер один – это Афганистан. Сейчас это огромная катастрофа. Но это не обязательно будет долгосрочной стратегической катастрофой, если Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу со своими друзьями", – считает дипломат.

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По его убеждению, это важный месседж. "Путин не отказался от своих амбиций по доминированию в Украине и подчинению Украины Кремлю. И он хочет сказать украинцам, что Америка не поддерживает их, потому что мы вышли из Афганистана", – подчеркнул Фрид.

По мнению дипломата, Байден должен ясно дать понять, что "то, что было в Афганистане, не повторится в Украине".

Фрид объяснил свою позицию: "Байден сказал, что афганская армия развалилась. Это так. Байден сказал, что президент Афганистана бежал из страны. Это так. Но Украина явно отличается. Украинская армия боролась за независимость страны. Она сдерживала натиск России и российские силы. Украинское общество поддерживает своё правительство в вопросе защиты суверенитета Украины. Украина защищалась. Это большая разница".

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Дипломат надеется, что в свою очередь Владимир Зеленский на этой встрече докажет незыблемость проевропейского курса Украины.

"Что касается Президента Зеленского, я надеюсь, что он докажет Байдену серьезность своего намерения сделать Украину европейской страной. Это демократия. Он намерен укрепить верховенство права в Украине, потому что это то, что он обещал сделать на выборах. И это то, на чем настаивали украинцы, стоя на Майдане", – заметил Фрид.

По его мнению, эта встреча будет важной.

"И это будет шанс для Президента Байдена показать миру, что мы поддерживаем наших друзей, и шанс вывести украинско-американские отношения из ловушки, в которую американская политика попала из-за Трампа. И вернуться к позиции защитника демократии, свободного мира", – подчеркнул дипломат.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена.

1 сентября должны состояться переговоры глав государств.

Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.

По материалам: Укринформ