Зеленский повезет Байдену список заложников Кремля – омбудсмен

30.08.2021 19:19

Укринформ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по имеющейся у нее информации, Президент Владимир Зеленский повезет с собой во время визита в США списки лиц, пропавших без вести в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Денисова сказала в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент Укринформа.

"Почему сегодня Виталий Маркив на свободе? Почему Олег Сенцов и наши моряки два года назад вернулись? Потому что почти каждый день упоминали их фамилии. Каждого человека, который находится в плену… если мы будем их вспоминать, то мир будет говорить о том, что там эти люди до сих пор в опасности. Я знаю, что Президенту (Владимиру Зеленскому – ред.) готовили все эти списки, по всем – и по пропавшим без вести, и по заложникам (Кремля – ​​ред.), и по военнопленным, и по политзаключенным. И я знаю, что Президент их повезет в Америку. И я думаю, что этот вопрос тоже будет там подниматься и обсуждаться ", – проинформировала украинский омбудсмен.

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Как сообщал Укринформ, в Офисе омбудсмена Украины в понедельник проинформировали, что в Донецкой и Луганской областях считаются пропавшими без вести 258 человек, из них 67 – военнослужащие и резервисты.

Ежегодно 30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственного исчезновения или День пропавших без вести. Этот день был установлен в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года.

31 августа начнется официальный визит в Вашингтон Президента Украины Владимира Зеленского. 1 сентября он проведет переговоры с Президентом США Джо Байденом.

По материалам: Укринформ