Встречу Зеленского и Байдена перенесли из-за эвакуации американцев из Кабула – Никифоров

Эксклюзив

30.08.2021 10:34

Укринформ

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена была перенесена по просьбе американской стороны, что связано с вопросами завершения эвакуации из Афганистана.

Украина с пониманием относится к этому, отметил пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров в комментарии Укринформу.

"Перенос даты связан с просьбой американской стороны, потому что 31 августа истекает срок, который "Талибан" дал на эвакуацию людей из Афганистана. Понятно, что сейчас вопросы безопасности очень критичны, и очевидно, что американская сторона хочет уделить как можно больше внимания вопросам эвакуации граждан", – рассказал представитель правительства.

Никифоров заверил, что украинская сторона восприняла такую ​​просьбу с абсолютным пониманием и поддерживает американских партнеров.

Он также заметил, что накануне несколько раз переносилась встреча Байдена с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. По его словам, это тоже было связано с ситуацией в Афганистане, в частности взрывами в Кабуле.

"Мы с пониманием относимся к просьбам наших партнеров и ждем встречи с президентом США", – сказал пресс-секретарь президента.

В то же время он поинформировал, что изменение даты не влияет на формат, актуальной остается встреча в расширенном составе делегаций и президентов с глазу на глаз.

Никифоров добавил, что украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским вылетает в США уже сегодня, а вернется в воскресенье, 5 сентября.

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Как сообщал Укринформ, ранее в Белом доме заявили, что встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена перенесли на 1 сентября. Предварительно она планировалась 31 августа.

Операция по выводу войск США из Афганистана должна быть завершена 31 августа.

15 августа утром талибы без боя вошли в Кабул. «Талибан» заявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну.

Из страны на сегодняшний день эвакуированы больше 110 тысяч человек, еще тысячи ждут эвакуации.

26 августа в результате подрыва террориста-смертника возле аэропорта Кабула погибли около 170 афганцев и 13 военнослужащих США. Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ.

По материалам: Укринформ