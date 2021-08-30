Россия не отдает Украине контроль над частью границы и выдвигает тяжелые условия – Уолкер

Россия не отдает Украине контроль над частью границы и выдвигает тяжелые условия – Уолкер

30.08.2021 21:11

Укринформ

Для вывода российских войск с оккупированной части востока Украины тебуется достичь соглашения о переходном механизме. Но для этого Украине придется идти на компромисс по нескольким моментам.

Как передает Укринформ, такое мнение в эксклюзивном интервью телеканалу "Дом" высказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер.

"Я думаю, они (россияне – ред.) действительно не хотят допускать украинские войска на оккупированную территорию Донбасса. Они хотят переходного периода. Они не хотят, чтобы Россия просто вышла, а Украина просто вошла туда. Поэтому они требуют некоторого переходного периода", – отметил он.

Волкер сообщил, что рассматривалось несколько вариантов переходных механизмов для контроля безопасности на оккупированной части востока Украины в течение определенного периода до ее полного перехода под юрисдикцию Украины.

Первый вариант – введение миротворческих сил.

"И это необходимо, потому что еще одна важная для России вещь – продемонстрировать, что там происходит какой-то политический процесс. Они говорят, что хотят провести местные выборы. Говорят, что хотят амнистии. Они требуют особого статуса и говорят, что все это прописано в Минских договоренностях. Но эти вещи, даже местные выборы, не могут происходить в условиях оккупации! Поэтому нужен какой-то переходный механизм, который, опять-таки, подразумевает миротворческие силы", – пояснил дипломат

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Вторая идея – это может быть не военная сила, а, например, полиция под руководством ОБСЕ.

Кроме того, Россия отказывается сразу передать Украине контроль над частью российско-украинской границы. Для урегулирования этого вопроса на переходный период также необходимо международное присутствие.

"Руссияне сейчас контролируют международную границу между Украиной и Россией, и они не хотят отказываться от этого до последнего момента. И здесь также может потребоваться ввести международное присутствие: занять позиции на границе, отслеживать и контролировать границу до того момента, как Россия согласится в конце концов вернуть украинской стороне контроль над границей в рамках реализации Минских соглашений", – пояснил Волкер.

В целом он оценил все требования РФ как "очень тяжелые условия".

"Честно говоря, они совсем несправедливы по отношению к Украине, потому что все эти территории украинские, и это – Украина… Но чтобы добиться в конечном итоге восстановления территории, вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований – я считаю, использование каких-либо из этих переходных механизмов будет необходимо", – подытожил Волкер.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку в сентябре 2019 года.

По материалам: Укринформ