Байден должен остановить Nord Stream 2 сейчас или никогда – NYT

Байден должен остановить Nord Stream 2 сейчас или никогда – NYT

30.08.2021 14:49

Укринформ

У Президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с американским лидером Джо Байденом будет "последний шанс" настоять на прекращении строительства газопровода Nord Stream 2, поскольку глава США может его остановить "сейчас или никогда".

Как передает Укринформ, такое мнение в редакционной статье выложило издание The New York Times.

"Время остановить проект (Nord Stream 2 – ред.), который сейчас на стадии завершения, истекает: это необходимо сделать сейчас или никогда. Рискуя испортить приятную встречу, Зеленский должен однозначно сказать Байдену, что Nord Stream 2 необходимо остановить", – говорится в статье.

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Как отметили в The New York Times, остановить строительство "любимого газопровода Путина" все еще возможно, ведь ряд конгрессменов в самой Америке и европейские лидеры поддерживают эту идею.

Хотя Джо Байден начал свое президентство на стадии, когда Северный поток – 2 был построен на более чем 90%, "все, что нужно для полной его остановки – это отменить недавний отказ администрации Байдена от дополнительных санкций относительно Nord Stream 2".

Несмотря на то, что такой вариант является "лучшим сценарием" для Зеленского, украинскому президенту необходимо также настаивать на дополнительных гарантиях с американским коллегой.

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Так, по мнению редакции издания, Зеленский должен требовать от США помощи с финансированием и строительством инфраструктуры, необходимой для развития альтернативной энергетики в Украине, а также "ему необходимо заставить Байдена обсудить, как Украина при содействии американских средств, обучения и помощи может укрепить свою оборонительную способность, реформировать свои вооруженные силы и сдержать агрессию России".

В издании резюмировали, что на встрече с Байденом Зеленский будет иметь прекрасную возможность улучшить отношения между двумя странами, но эта встреча будет еще и "финальным шансом остановить Nord Stream 2".

"Если ему удастся убедить Байдена, это будет большая победа для всей Европы, защита от стратегически сильной зависимости от российского газа", – пишет The New York Times.

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Впрочем, если у Зеленского не получится, "единственным победителем станет Россия, и никакой компенсации будет недостаточно".

Как сообщалось, встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джозефа Байдена состоится 1 сентября.

В посольстве Украины в США отметили, что в рамках визита украинского лидера ожидаются переговоры с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

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Также запланировано открытие Украинского дома и посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским вылетает в США уже сегодня, а вернется в воскресенье, 5 сентября.

Фото: CNN

По материалам: Укринформ