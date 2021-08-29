Стратегия внешнеполитической деятельности Украины: 100% плюсов

28.08.2021 21:06

Укринформ

Один лишь факт появления такого документа уже положителен, подчеркивают эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины, или… «конституцию украинской дипломатии», как некоторые уже успели окрестить этот обширный документ, состоящий из 254 пунктов.

«Стратегия ставит точку во всех спекуляциях относительно внешнеполитического курса нашего государства», – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Если коротко о содержании Стратегии, то в ней отмечается, что политико-дипломатическое противодействие российской агрессии остается высоким приоритетом внешней политики Украины.

Кроме того, сказано, что украинская дипломатия работает на обеспечение суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины, построение мирного, безопасного и процветающего государства, занимающего достойное место среди европейских демократий.

Стратегической целью государства остается членство в ЕС и НАТО.

Стратегия уделяет приоритетное внимание отношениям стратегического характера и стратегического партнерства с США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией, а также отношениям с соседними странами: Польшей, Турцией, Литвой, Румынией, Грузией, Молдовой. Документ предусматривает укрепление позиций Украины в Балто-Черноморском регионе, развитие добрососедских и партнерских отношений с государствами Центральной, Южной и Восточной Европы.

Она предполагает и расширение сотрудничества со странами Азии, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки, прежде всего, в сфере торговли и экономического сотрудничества.

В документе говорится о консолидации поддержки инициатив Украины в международных организациях со стороны азиатских, африканских, американских и ближневосточных государств, в частности в вопросах противодействия российской агрессии и непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Стратегия утверждает Украину как активного участника международной политики, страну, которая защищает и продвигает национальные интересы в международных организациях, глобальных и региональных многосторонних инициативах.

Стратегия определяет одним из приоритетов внешней политики помощь МИД украинскому бизнесу, создание новых возможностей на иностранных рынках для украинских экспортеров, привлечения иностранных инвесторов.

Наконец, документ анализирует нынешние место и роль украинского государства в мире, актуальные международные процессы и тенденции, оценивает вызовы и угрозы в ряде сфер.

Как эксперты-политологи в целом оценивают документ, на что (на какие пункты) хотели бы обратить особое внимание и почему?

В комментарии Укринформу политолог-международник Вера Константинова отметила, что сам факт появления данного документа уже положителен. Мол, хоть на конституционном уровне Украины и закрепила курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, вопросы видения нашим государством своей роли в других регионах или измерениях политики долгое время оставался открытым.

«Если воспринимать документ с практической точки зрения, то появление Стратегии внешнеполитической деятельности должно усилить слаженность действий госаппарата по всему миру, повысить эффективность отстаивания национальных интересов нашего государства даже на микроуровне, то есть на уровне специалистов, непосредственно ответственных за реализацию внешнеполитического курса страны. Это в то же время, при идеальном исполнении, повышает уровень устойчивости к угрозам нашим интересам за рубежом, – говорит Константинова. – Кроме того, повышение кадровых возможностей дипломатической службы Украины за счет большего привлечения женщин – позитивный сигнал с точки зрения обеспечения прав и равного доступа граждан к государственной и дипломатической службы».



Стратегия – это возможность заявить о наших приоритетах

В то же время, продолжила эксперт, Стратегия – это возможность заявить партнерам (как и противникам) о наших приоритетах в межгосударственных отношениях. Это повышает прогнозируемость и постоянство международной политики: «Это утверждает имидж Украины как прогнозируемого партнера. Кстати, в этом видится как раз логика утверждения аналогичных документов в других странах (…) Безусловно, ключевой будет имплементация Стратегии. Кабинет Министров Украины должен еще утвердить план действия по ее реализации в среднесрочной перспективе».

Если по сути документа, то особое внимание политолог обратила на несколько моментов. Во-первых, на акценте на постсоветском пандемическом экономическом восстановлении.

«Экономическая составляющая дипломатии является фундаментальным фактором успеха страны на международной арене. Поэтому важно, чтобы экономизация внешней политики происходила в условиях координации усилий всех стейкхолдеров с учетом конкурентных преимуществ нашей экономики и возможностей, которые появляются в регионах мира. Реализация Стратегии позволит продолжить курс на эффективную диверсификацию внешнеэкономических связей Украины в региональном разрезе», – утверждает она.

Во-вторых, это вклад Украины в архитектуру безопасности Европы.

«В связи с продолжающейся российской агрессией против нашего государства, понимая« гибридный »характер угроз миру и стабильности в Европе, деструктивность внешней политики Российской Федерации требует не консультаций, а реальных согласованных действий партнеров и союзников», – говорит Константинова. И добавляет, что это уже не вопрос выживания Украины как независимого государства, этот вопрос защиты безопасности (а по факту, безопасного и процветающего образа жизни граждан) стран Европы: «А потому наш опыт противостояния государству, не признает принципов международного права и цивилизованного сосуществования является ценным с точки зрения возможностей разделить ответственность с другими странами Балто-Черноморского региона за безопасное настоящее и будущее».

В-третьих, Стратегия учитывает современные тенденции, в том числе в разрезе декарбонизации. Исходя из положений Стратегии, вопросы энергетической безопасности Украины будет оставаться в фокусе усилий украинской дипломатии. «Как известно, именно энергетические ресурсы являются инструментом давления, который применяется российским руководством с целью достижения внешнеполитических целей. Поэтому в документе отражено необходимость противодействия любым попыткам энергетического шантажа – отмечает политолог-международник. – Хоть и согласен с видением, что изложенное в п. 71. о том, что «интересам Украины отвечают демократические преобразования в Российской Федерации», в то же время довольно скептически отношусь к возможности демократизации России».



Вероятность демократических перемен в России довольно сомнительна

Давление европейских стран по делу Навального не имеет особого результата. В конце концов, выборы в Государственную Думу РФ, которые состоятся вскоре, будут иметь ту же конъюнктуру, и предыдущие избирательные кампании. «Систематическое нарушение прав человека, преследования оппозиционных политиков, убийства правозащитников и политических оппонентов – все это дает основания говорить о том, что демократизация возможна только путем революционных событий, а вероятность эволюции политической системы РФ фактически сведена к нулю в нынешних условиях», – убеждает госпожа Константинова.

Россия нынешнего политического формата – это долгосрочная угроза для Украины, и это отражено в Стратегии. И в этой геополитической реальности, главный урок нашей Независимости – рассчитывать на собственные силы, развивать боеспособную армию, и строить стали региональные союзы. «Поэтому, утвержденная Президентом Украины Стратегия внешнеполитической деятельности является важным структурным элементом, который завершает« линию обороны »Украина», – отмечает Вера Константинова.

«Стратегия достаточно обширной, в ней подробно определены направления, параметры и приоритеты, в частности, по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Украины, отражения агрессии РФ, европейского и евроатлантического курса государства, продвижение украинского экспорта на внешние рынки и так далее», – комментирует кандидат политических наук, ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Станислав Желиховский.



Дипломатическая академия Украины имени Геннадия Удовенко

Эксперт обращает внимание на то, что в документе много говорится о добрососедских и парламентских отношениях между государствами центральной, южной и восточной Европы (так называемое региональное измерение), а также об усилении роли Украины в Балто-Черноморском регионе. «Украина должна привлекать как можно больше партнеров для эффективного противодействия агрессии России, ставящей целью доминировать в регионе», – отметил политолог.

Он также выделил вопросы стратегического партнерства. В частности, в разделе «Развитие двусторонних отношений» говорится, что «развитие с другими государствами системы отношений приоритетного стратегического характера проводится в соответствии с приоритетами внешней политики и отражает особый уровень и характер сотрудничества, основанного на взаимных интересах и ценностях демократии, верховенства права, уважения к прав человека».

«Важно, что стратегическое партнерство четко определено на таком документальном уровне. Кроме того, в Стратегии наконец-то определено количество стран – наших стратегических партнеров», – говорит Желиховский.

Он напомнил, что в Стратегии нацбезопасности Украины, принятой в сентябре 2020 года, были определены десять стратегических партнеров, а именно: США, Великобритания, Германия, Франция как стратегические партнеры приоритетного уровня, а также Азербайджан, Грузия, Литва, Польша, Турция Молдова как партнеры уровня регионального.

«И тогда, если помните, звучала критика, мол, почему в списке нет Румынии? А поскольку Стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет значительное внимание безопасности Балто-Черноморскому региону – это плюс, что Румыния наконец в этом списке. Власть прислушивается к мнению, в том числе, экспертных. Собственно, к перечню стратегических добавились еще четыре страны – Китай, Япония, Бразилия и Индия», – обращает внимание специалист дипакадемии.

Остановился Станислав Желиховский и на разделе «Многостороннее сотрудничество. Глобальное измерение», в котором акцентируется внимание на Совете Европы, ОБСЕ и их парламентских органах. В частности, в документе указано, что они являются «ключевыми региональными форматами для объективного информирования международного сообщества о совершении Российской Федерацией преступления агрессии против Украины и дальнейшей консолидации поддержки и сохранением международного давления на государство-агрессора».

«Я хотел бы отдельно подчеркнуть ОБСЕ. В Стратегии отмечается, что «Украина будет отстаивать позицию по достижению нового качества ОБСЕ в эффективном реагировании на современные вызовы и угрозы европейской безопасности в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях, будет способствовать укреплению принципов верховенства права и прав человека на всем пространстве ОБСЕ». Это интересно, ведь, напомню, что с 1 января 2022 года в ОБСЕ будет председательствовать Польша – наш стратегический партнер, – которая довольно много приобщается к различным инициативам, как, например, Люблинский треугольник и т.д.», – обратил внимание господин Желиховский.



Украина стремится присоединиться к инициативе «Триморья»

В июле этого года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, находясь в Вене, заявлял, что приоритеты польского председательства сводятся к трем измерениям: первое – сфера военно-политических конфликтов, второе – экономические вопросы, третье – права человека. Собственно, об этом же и говорится в нашей Стратегии. «Думаю, что эксперты, которые разрабатывали наш документ, руководствовались пониманием того, что Польша целый год будет председательствовать в ОБСЕ, – говорит политолог. То есть можно сказать, что вопросу нашего противостояния с РФ будет уделено много внимания в течение следующего года. Наша Стратегия перекликается с теми измерениями польского председательства, которые определены Варшавой уже сегодня. И это тоже крайне важно».

Наконец последний пункт Стратегии, который отметил эксперт, касается стремления Украины быть частью инфраструктурной и энергетической сети ЕС. «И приоритетно в данном случае присоединение к инициативе «Триморья». Опять же, не могу не вспомнить о Польше, которая была среди «локомотивов» упомянутой инициативы. Украина стремится присоединиться к «Триморью», и польская сторона также рада этому. Это большой плюс», – подчеркнул Станислав Желиховский.

Положительно оценил Стратегию и руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко. Среди приоритетов документа, говорит он, все понятно и очевидно по таким направлениям, как обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействие агрессивной политике Российской Федерации, курс на членство Украины в ЕС и НАТО.

«И эти цели получили конкретное значение, начиная с 2014 года. Но… В Стратегии указаны и приоритеты, на которые у нас традиционно обращают меньше внимания – продвижение украинского экспорта и привлечения инвестиций (сейчас это один из главных приоритетов для Президента Зеленского), защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, продвижение положительного имиджа Украины в мире. С реализацией двух последних приоритетов у нас есть очевидные проблемы, но есть и определенный прогресс», – считает политолог. И добавляет, что главное, чтобы этот документ был не только декларацией целей и намерений, а реальным ориентиром нашей внешней политики: «Собственно, выполнение стратегических целей и основных задач, указанных в этой Стратегии, должно быть и критерием оценки работы МИД, а также наших дипломатических представительств за рубежом».

Конечно, практическая реализация Стратегии – не менее важный вопрос, но…

«Как все будет – увидим в ближайшее время. В целом же Стратегия прозападно настроенная, то есть Украина движется правильным курсом – тем, который приписан в нашей Конституции», – подытожил Станислав Желиховский

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ